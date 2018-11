Tre land krever FN-resolusjon for å få slutt på krigen i Jemen

Sverige, Nederland og Peru har blokkert en FN-uttalelse om krigen i Jemen. De vil ha langt kraftigere lut slik at partene tvinges til forhandlingsbordet.

De tre landene krever en fullverdig resolusjon i FNs sikkerhetsråd, ikke bare en oppfordring om at krigen må avsluttes.

Uttalelsen som trioen avviser, er utarbeidet av Storbritannia. Den ble onsdag lagt fram av Kina, som for tiden har formannskapet i Sikkerhetsrådet, men avstemningen ble blokkert som følge av protesten.

Sverige, Nederland og Peru mener at uttalelsen overser den svært alvorlige humanitære situasjonen som utspiller seg i Jemen, der millioner risikerer å sulte i hjelp og hundretusener av sivile befinner seg i livsfare som følge av kampene i havnebyen Hodeida.

– Vi føler at den nåværende situasjonen mer enn noe annet krever en resolusjon som både gir FNs spesialutsending og OCHA den støtten de trenger for å ta skritt for å få slutt på krigen i Jemen og lidelsene til det jemenittiske folket, skriver trioen i et brev til FNs sikkerhetsråd.

Sultkatastrofe

OCHA, som er FNs nødhjelpskontor, har varslet at Jemen står på randen av det som vil bli verdens verste sultkatastrofe på flere tiår.

Krigen mellom houthi-opprørere og regjeringsstyrker har vart siden 2014. Den ble trappet kraftig opp i 2015 da Saudi-Arabia og flere andre land gikk inn på regjeringens side og begynte å bombe landet.

Både USA, Storbritannia og Frankrike, alle vetomakter i FNs sikkerhetsråd, har støttet forsøket på å få den internasjonalt anerkjente regjeringen tilbake til makten, men for få dager siden tok USA til orde for fredsforhandlinger og våpenhvile, noe som anses som en betydelig endring i amerikanernes holdning til krigen.

Fredsforhandlinger i Sverige?

Som følge av det amerikanske linjeskiftet har Storbritannia begynt å utarbeide en resolusjon som vil kreve en våpenhvile, humanitær tilgang og FN-støttede fredsforhandlinger.

FN-utsendingen Martin Griffith, som nylig møtte amerikanske tjenestemenn i Washington, planlegger å invitere partene til fredssamtaler i Sverige i løpet av november.

Imens ber hjelpeorganisasjoner innstendig om at sivile får mulighet til å komme seg unna havnebyen Hodeida, der situasjonen blir stadig mer dramatisk for hver time som går. Onsdag raste kampene bare noen få meter fra et sykehus som behandler rundt 60 alvorlig syke barn.

– Vi snakker om døende barn som nå befinner seg på sykehuset, sier UNICEFs talskvinne Juliette Touma.

(©NTB)

