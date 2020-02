Tre nye virusdødsfall i Iran

Statlige iranske medier melder om tre nye dødsfall knyttet til covid-19-viruset. Dermed er det offisielle tallet på døde i landet steget til 15.

Blant de siste tre som er registrert er to eldre kvinner i provinsen Alborz i nord, og den tredje var en pasient i Markazi sentralt i landet, melder nyhetsbyrået IRNA.

Iranske myndigheter er blitt beskyldt for å forsøke å dysse ned omfanget av virusutbruddet i landet, og mandag gikk et medlem av nasjonalforsamlingen ut og sa at det hadde vært 50 dødsfall bare i byen Qom. Dette avvises imidlertid av myndighetene i Teheran.

Det er registrert smittetilfeller hos personer som har vært i Iran i både Kuwait, Bahrain og Irak.

