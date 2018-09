Tre omkom i bileksplosjon i Pennsylvania

Tre menn omkom da en bil eksploderte i Allentown i delstaten Pennsylvania i USA. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent.

Eksplosjonen fant sted rundt klokken 21.30 lokal tid lørdag kveld, sier talsperson for politiet i Allentown, Gail Strauss.

FBI, ATF og politiet i fylket Lehigh bistår Allentown-politiet i etterforskningen av hendelsen, som foreløpig har ukjent årsak.

– Det antas ikke å være noen gjenværende trussel mot offentlig sikkerhet, skriver FBI i en twittermelding.

– Vi takker innbyggerne i Allentown for deres tålmodighet mens vi samler bevis, skriver de videre.

Vitnet Carlos Pedroin sier til en lokal TV-stasjon at han satt hjemme og så på en film med kona da han hørte en voldsom eksplosjon og løp ut til hendelsesstedet.

– Brannen var massiv. Bilen var mer eller mindre delt i to, sier han.

Et annet vitne sier hun så kroppsdeler spredt utover gata.

En busstasjon er gjort om til en midlertidig operasjonssentral for ATF og føderalt og lokalt politi. Ifølge lokalavisa The Morning Call er det pansrede kjøretøy, et titalls politibiler og til og med flyttbare toaletter inne på busstasjonen.

