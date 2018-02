Tre personer funnet druknet etter at båt med flyktninger kantret

To små barn og en kvinne er funnet omkommet av tyrkiske redningsarbeidere etter at en båt med ti migranter og flyktninger kantret i en grenseelv.

Den omkomne kvinnen var fra Tyrkia, men nasjonaliteten til de andre er ikke kjent. Kantringen skjedde tidlig tirsdag morgen lokal tid ved grensebyen Edirne nordvest i Tyrkia. Elva er kjent som Meric på tyrkisk og Evros på gresk og ligger på grensen mellom de to landene.

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu er de to døde guttene rundt tre og fem år gamle. De ble funnet tirsdag.

Det antas at det var både kvinner og barn blant de sju menneskene som fortsatt er meldt savnet etter at gummibåten de satt i kantret.

De ti forsøkte å ta seg fra Tyrkia til Hellas, men identiteten og nasjonaliteten deres er foreløpig ikke kjent.

Ifølge hjelpeorganisasjoner har et økende antall migranter og flyktninger forsøkt å krysse elva etter at Tyrkia inngikk en avtale med EU om å stanse flyktningstrømmen over Egeerhavet i 2016.

(©NTB)

