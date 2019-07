Tre vakter drept i hotellangrep i Afghanistan

Tre sikkerhetsvakter er drept og to vakter såret i et angrep mot et hotell i Badghis-provinsen vest i Afghanistan, opplyser lokale myndigheter.

Hotellet ligger i provinshovedstaden Qala-e-Naw. Angrepet startet ved 12.40-tiden lørdag (klokken 10.10 norsk tid) da en gruppe menn, noen av dem iført selvmordsvester, tok seg inn på hotellet. Der begynte de å skyte mot sivile. Politiet har omringet bygningen, opplyser innenriksdepartementets talsmann Nasrat Rahimi – Angriperne tok seg inn på et hotell. Der utveksler de nå ild med sikkerhetsstyrkene, sier Aziz Bek, som er leder for provinsrådet i Badghis, til AFP. – Til nå er tre medlemmer av sikkerhetsstyrken drept, og to såret, sa han. Han la til at barn er blitt evakuert fra skoler i nærheten, og at det er blitt hørt eksplosjoner i byen. Øyenvitnet Haroon Amir sier angriperne først slo til mot en politipost, og deretter tok seg inn på hotellet. – Hotellet ligger nær politistasjonen, og de begynte å utveksle ild med politiet, sier Amir. – To store eksplosjoner er blitt hørt i byen til nå, sier han videre. Foreløpig har ingen gruppe sagt at de står bak lørdagens angrep. (©NTB)