Trillinger adskilt ved fødselen - var en del av en hemmelig studie

Møttes ved en tilfeldighet som 19-åringer.

Da Robert Shafran begynte på universitetet i 1980, synes han medstudentene var i overkant hyggelige mot ham. Guttene ga ham vennlige dunk på skuldra, mens han fikk klemmer av jentene.

Det tok imidlertid ikke lang tid før Robert fikk forklaringen bak den noe merkelige mottakelsen: Året før hadde en gutt ved navn Eddy studert ved samme universitet - og Eddy hadde et nærmest identisk utseende som ham.

Eddy og Robert møttes, og ble overrasket over hvor like de var. De lo og snakket på samme måte, hadde samme interesser og likte de samme filmene. De mistet til og med jomfrudommen på samme tidspunkt.

Det merkelige sammentreffet fikk medieoppmerksomhet, og det tok ikke lang tid før brødrene ble oppringt av en mann ved navn David:

- Jeg leste om dere i avisa og så et bilde av dere. Jeg ser akkurat ut som dere, så jeg tror vi er trillinger.

- Helt surrealistisk

Slik starter Sundance-dokumentaren «Three Identical Stangers», som er historien om tre brødre som blir separert ved fødselen.

Den fascinerende dokumentaren har fått omtale i en rekke utenlandske medier, deriblant Washington Post, The Independent og The Daily Mail.

Robert Shafran, Edward Galland og David Kellman ble født i 1961 og adoptert bort til tre ulike familier. Brødrene fikk aldri vite om hverandre, helt til de ved en tilfeldighet møttes som 19-åringer.

Gleden var stor over å bli gjenforent med brødre de ikke engang visste at de hadde.

- Det var helt vilt, helt surrealistisk, sier Robert.

Se regissør Tim Wardle fortelle om studien:





Hemmelig studie

Historien skulle imidlertid ta en uventet vending. Da de begynte å undersøke fortiden sin, viste det seg at de ble separert fordi de var en del av en hemmelig studie utført av psykoanalytiker Peter Neubauer, som ledet «Manhattan’s Child Development Centre».

Som en del av Neubauers forskning ble brødrene adskilt og plassert i familier med ulik sosiøkonomisk bakgrunn. Det samme skal ha skjedd med andre identiske søsken, hvor målet var å se nærmere på hva som påvirker og former oss mest: Arv eller miljø.

Brødrene hadde vokst opp i ulike hjem. Mens en ble oppdratt i et velstående hjem, vokste en annen opp i et middelklassehjem og den tredje i et arbeiderklassehjem. Bobbys far var lege og Eddies far var lærer, mens Davids far eide og drev en innvandrerbutikk.

Forskere skal jevnlig ha besøkt de adopterte barnas hjem, for så å rapportere tilbake til Neubauers.

DOKUMENTAR: David Kellman (t.v), regissør Tim Wardle og Robert Shafran poserer sammen for å promotere filmen «Three Identical strangers». Den tredje broren, Edward Galland, døde på 90-tallet.

- Kan ikke spille Gud

Brødrene ble svært sjokkerte da de fikk vite årsaken til at de ble separert som babyer. Robert skal ha sammenlignet studien med nazistiske sosiale eksperimenter, og brødrene hadde alle dype emosjonelle spor etter å ha blitt separert i så mange år.

På 90-tallet tok David selvmord. Robert og Edward er 56 år i dag, og bærer nag til adoposjonsbyrået Louise Wise.

- Det er ikke som om vi ikke hadde gode foreldre, for det hadde vi. Men de kan ikke spille Gud slik som de gjorde. De bør gjøre opp for det, sier Robert.

Konspirasjonsteorier

Studien ble aldri publisert og psykoanalytiker Neubayer døde i 2008. Etter filmen ble ferdig, fikk regissør av dokumentaren, Tim Wardle, tilsendt deler av studien, men fant ingen nytte i dem.

- Det var virkelig ikke nyttig. Man lærte ikke mye av det, sier Wardle.

Adopsjonsbyrået Louise Wise stengte sin praksis i 2004, og de fleste ansatte som jobbet der da brødrene ble adoptert vekk, er borte i dag.

Ingen har bedt om unnskyldning til brødrene.

Regissør Tim Wardle forteller i en video fra Sundance Institute at han har brukt fem år på å lage dokumentaren. Wardle forteller at flere har forsøkt å fortelle brødrenes historie før ham, men at de aldri lykkes i å fullføre prosjektet.

- Det finnes mange konspirasjonsteorier om denne historien, og om hvorfor den ikke har blitt fortalt før. Og gjennom hele produksjonen var vi usikre på om vi kom til å greie å fullføre, men jeg er veldig glad for at vi gjorde det, sier Wardle.

Mest sett siste uken