Tropisk storm på vei mot USA blir orkan

Ekstremværet Florence vil trolig øke og nå orkan styrke før det når kysten av delstatene Nord- og Sør-Carolina i USA, advarer meteorologene.

National Hurricane Center i Miami sier lørdag at deres overvåkingsfly, som sneier nær værsystemer for å analysere dem i forkant, finner Florence å være litt kraftigere i styrke enn tidligere. De mener Florence vil bli orkan igjen, sannsynligvis sent lørdag eller tidlig søndag lokal tid.

Den tropiske stormen er dermed ventet å slå inn over USA som orkan torsdag. Et så kraftig uvær har ikke vært meldt for det aktuelle området på flere tiår.

Guvernør i Nord-Carolina Roy Cooper iverksatte fredag krisetiltak så delstaten skal være forberedt, og Sør-Carolina har fulgt etter.

