Trudeau: Iran vil snart sende svarte bokser fra nedskutt fly til Frankrike

Iran kommer snart til å sende de svarte boksene fra det nedskutte ukrainske passasjerflyet til Frankrike, opplyser Canadas statsminister Justin Trudeau.

Flyet ble ved et uhell skutt ned av iranske styrker i januar, samtidig som det rådet en svært anspent situasjon mellom USA og Iran.

Mange av de 179 personene som omkom, var iranere bosatt i Canada.

– De svarte boksene skal antakeligvis sendes til Frankrike snart, sa Trudeau på en pressekonferanse tirsdag.

Han sa også at både Canada og andre land kommer til å fortsette å presse det iranske regimet for å få svar på hva som skjedde, for å oppnå rettferdighet, og for at de etterlatte skal få erstatning.

(©NTB)