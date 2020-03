Trudeau motsetter seg amerikanske soldater langs grensen

Canadas statsminister Justin Trudeau liker ikke at USA vurderer å sende soldater til grensen i nord for å pågripe folk som krysser grensen med koronasmitte.

Grensen mellom Canada og USA ble lørdag stengt for all passering som ikke er strengt nødvendig, som et tiltak for å begrense spredning av koronaviruset.

Ifølge avisen Global News vurderer nå Det hvite hus å utplassere soldater på amerikansk side av grensen. De skal lete opp og pågripe personer som krysser grensen selv om de er smittet av koronaviruset.

Det misliker Trudeau sterkt.

– Canada og USA har verdens lengste ikke-militariserte grense. Det er i begges interesse at det forblir slik, sa Trudeau torsdag.

(©NTB)