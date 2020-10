Trudeau: Ytringsfriheten har sine grenser

I forbindelse med karikaturstriden forsvarer Canadas statsminister Justin Trudeau ytringsfriheten, men mener også at den har sine grenser.

– Vi vil alltid forsvare retten til å ytre seg. Men ytringsfriheten er ikke grenseløs. Vi skylder oss selv å opptre med respekt overfor andre og ikke å bevisst gå inn for å såre andre i vårt samfunn og på vår planet, sier Trudeau.

Spenningsnivået rundt Frankrike er høyt i kjølvannet av den pågående karikaturstriden, der den franske regjeringen i sterke ordelag har forsvart retten til å trykke karikaturer av den muslimske profeten Muhammed.

Torsdag ble tre personer drept i et knivangrep i en kirke i Nice, og saken etterforskes som terror.

– Det er uforsvarlig. Canada fordømmer disse handlingene og står side om side med våre franske venner, som nå går gjennom en utrolig krevende tid, sier Trudeau.

Han sier at debatten om ytringsfrihet er viktig og peker på at samfunnet er klar for «å føre disse komplekse diskusjonene på en ansvarlig måte».

(©NTB)