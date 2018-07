Truer med å «stenge» landet

USAs president Donald Trump truer med «shut down» av regjeringen om han ikke får ja til muren han vil bygge ved grensen til Mexico.

Det er på Twitter at presidenten skriver at han er villig til å «stenge» det offentlige USA om han ikke får det som han vil.

- Jeg er villig til å «stenge» statsapparatet om demokratene ikke gir oss stemmene for grensesikkerhet, hvilken inkluderer veggen, skriver han på Twitter søndag.

Les også: Trump så på prototyper av Mexico-mur i California

Presidenten vil også legge ned det såkalte grønt kort-lotteriet, et immigrasjonsprogram som gir enkelte permanent oppholdstillatelse i USA.

«Catch & Release», en ordning som tillater at ulovlige migranter slippes fri mens deres sak blir behandlet, må også bort, mener presidenten.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!