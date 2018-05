Trump: - Alle mener at jeg fortjener fredsprisen

President Donald Trumps involvering i striden med Nord-Korea har ført til prat om at han stikke av med Nobels fredspris.

Donald Trumps nominasjon til Nobels fredspris har ført til mye ståk.

Nominasjonen ble blant annet politianmeldt. Nobelinstituttet mente at nominasjonen var falsk, og valgte derfor å anmelde saken. Nylig ble det kjent at politiet har valgt å henlegge saken.

Onsdag ble hovedpersonen selv konfrontert med saken. Ifølge CNN ble Trump spurt om han selv synes at han fortjener fredsprisen.

- Alle mener det



- Alle mener det, men jeg kommer aldri til å si det, sa Trump med et stort smil, ifølge CNN.

I stedet sa han at han er fokusert på å få på plass en enighet med Nord-Korea.

- Den prisen jeg ønsker, er en seier for verden. Jeg ønsker seieren for verden fordi det er det vi snakker om. Det er den eneste prisen jeg ønsker, sa Trump videre.

Henlagt

Nominasjonaen av Trump som kandidat til fredsprisen, førte med seg mye støy. Spesielt på grunn av den påfølgende politianmeldelsen.

Nettavisen har tidligere fått bekreftet at gjerningspersonen har misbrukt navnet til en amerikansk politiker for å nominere USAs president til Nobels fredspris.

- Saken er henlagt. Vi har ikke tilstrekkelig opplysninger om gjerningspersonen. Vi vet rett og slett for lite om gjerningspersonen, og nasjonalitet er én av de tingene vi ikke vet, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt, Tone Bysting, til Nettavisen.

Bysting sier det ikke er noe tvil om at selve nominasjonen er forfalsket.

- Ja, det er åpenbart, sier hun.

Strafferammen for denne typen dokumentforfalskning er bøter eller fengsel på inntil to år. Dette er andre år på rad at en person skal har brukt en falsk identitet for å nominere USAs president til den gjeve prisen.

