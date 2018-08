Trump: - Jeg gir meg selv en A+

Donald Trump belønner seg selv med karakteren A+, mens USA-ekspert redegjør for Trumps foreløpige prestasjoner og gir ham en C minus.

Det var under et intervju i TV-programmet «Fox & Friends» torsdag at programleder Ainsley Earhardt ville vite hvilken karakter Trump ville gi til seg selv.

- Vel, jeg gir meg selv en A+, svarer Trump.

Trump trekker fram konkrete eksempler på hvorfor han fortjener en toppkarakter. Presidenten viser til at administrasjonen har innført historiens største skattekutt med skattereformen som ble vedtatt i desember i fjor, at han har utnevnt to høyesterettsdommere og signert en presidentordre den andre måneden i Det hvite hus om å redusere antall offentlige reguleringer og forskrifter – som han mente «dreper amerikanske jobber og tvinger selskaper ut av landet».

I tillegg skryter Trump av at den amerikanske økonomien aldri har vært bedre.

- Jeg tror ingen president har gjort det jeg har gjort i løpet av så kort tid. Vi har ikke engang vært her i to år. Historiens største skattekutt. Snart to utrolige høyesterettsdommere. Jeg er sikker på at dommer Kavanaugh (Brett Kavanaugh ble nominert i sommer red.anm.) blir godkjent. Dommer Gorsuch (Neil Gorsuch ble tatt i ed i fjor red.anm.) har vært en stjerne. Ser man på alt vi har gjort med reguleringer. Økonomien er den beste noensinne i historien, sier Trump i intervjuet.





- Er Trumps påstander korrekte?

Nettavisen har førhørt seg med USA-ekspert Hilmar Mjelde om hvorvidt Trumps påstander er korrekte. Mjelde er postdoktor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

- Stemmer det at Trump-administrasjonen har innført tidenes største skattekutt, Mjelde?

- Det stemmer ikke at det var tidenes største skattekutt. De stod president Reagan for i 1986. Trump havner faktisk nede på en 5. plass, også etter Obama (2010, 2013) og Kennedy (1964), sier Mjelde.

- Er økonomien i USA den beste noensinne?

- Det avhenger av hvilke indikatorer på økonomien man ser på. Arbeidsledigheten er nå på sitt laveste siden 2000. Men den var stabilt under 4 prosent på slutten av 1960-tallet, så vi nærmer oss en historisk toppmarkering for Trump her. Den økonomiske veksten er også svært god, trolig på grensen av sin kapasitet. Men lønnsveksten er ikke spesielt god, sier han.

- Kan Trump ta all æren selv for at den amerikanske økonomien går så bra?

Himar Mjelde er postdoktor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen

- I hovedsak, nei. Det aller meste av den økonomiske aktiviteten ligger utenfor presidenten og politikernes rekkevidde. Men, Trump kan gis kreditt for å ha påvirket økonomien i positiv retning. Forskning viser at presidentretorikk kan ha en positiv innvirkning. Folk og bedrifters tro på at den går bra har økt. Nøkterne Obama tok for lite kreditt, men Trump evner å befeste imaget av seg selv som en som vet hvordan man tjener penger, sier Mjelde.

- Hvor enestående er det å utnevne to høyesterettsdommere?

- Ikke enestående. Eisenhower utnevnte fem for eksempel, Truman og Nixon fire. Men det kan bli flere på Trump. Og dette kan en president knapt ta æren for – han har ingen påvirkning på når det blir en åpning i Høyesterett, fordi dommerne der sitter så lenge de vil. Men Trump har også utnevnt svært mange på føderalt (nasjonalt) nivå under Høyesterett. De kristenkonservative velgerne, som er veldig opptatt av dette, har fått valuta for penga her, sier Mjelde.

- Hva konkret har Trump-administrasjonen gjort med reduksjon av antall offentlige reguleringer (rollback of regulations)?

- Han har kuttet mange reguleringer gjennom såkalt unilateral eksekutivmakt – altså instrukser med lovs makt til det enorme føderale byråkratiet. Det dreier seg om å fjerne noen, endre instruksene på hvordan andre skal håndheves, og å stoppe nye. Han har særlig gått løs på miljøvernreguleringer, men også helsevesenet og finanssektoren.

- Hvor bra har dette vært for landet?

- Dette går jo inn kjernen i av hva politikk er - nemlig å fordele goder og byrder. Næringslivet jubler, miljøet blir skadelidende og noen forbrukere tjener på det, andre ikke, sier han.

- Hvilken karakter ville du gitt Trump for sin foreløpige innsats i Det hvite hus?

- C minus (skala A-F [F er strykt ]) – det baserer jeg på hans grad av innfrielse av egne løfter. Han har delvis lykkes med sine innenrikspolitiske og utenrikspolitiske målsetninger, sier han.

Donald Trump belønner seg selv med den aller beste karakteren når han skal vurdere sine egne prestasjoner i Det hvite hus.





Obama ga seg selv «ufullstendig»

Trump har ved flere tidligere anledninger gitt seg selv toppkarakter for jobben som USAs president, blant annet i april da han ga seg selv A+ og i fjor da han belønnet seg selv med 10 av 10 mulige, skriver The Hill.

I mai måned uttalte Trump at hans administrasjon hadde hatt de mest suksessrike første 17 månedene i historien «til tross for den motbydelige, illegale og uberettigede heksejakten». Trump henviste til Robert Mullers pågående Russland-etterforskning.

Trumps forgjenger, Barack Obama, var imidlertid noe mer ydmyk i august 2010, da han skulle gi seg selv karakter for de første 18 månedene i Det hvite hus. Obama ga seg selv karakteren «ufullstendig».

- Vi har fortsatt en lang vei å gå, sa Obama i et intervju med CBS, ifølge CNN.

Torsdag denne uke stilte Donald Trump i et langt TV-intervju med Ainsley Earhardt i «Fox & Friends».

- Kan bli stilt for riksrett

President Trump er i hardt vær om dagen ettersom hans tidligere advokat Michael Cohen etterforskes for brudd på valgfinansieringsloven, og Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort ble dømt for bank- og skattesvindel denne uken.

Cohen har uttalt via sin advokat at han vil bidra med opplysninger i den såkalte Russland-etterforskningen om hvorvidt Trump var kjent med dataangrepene mot Demokratene under valgkampen i 2016.

Cohen har også tilstått overfor påtalemyndigheten at han på ordre av «presidentkandidaten» betalte hysj-penger til en pornostjerne og tidligere Playboy-modell for å påvirke presidentvalget. Trump har i ettertid - under torsdagens intervju med «Fox & Friends» - innrømmet at pengene kom fra hans egen lomme.

Spesialetterforsker Robert Muller har fått mandat til å etterforske om hvorvidt flere av Trumps medarbeidere og russiske myndigheter samarbeidet om å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016.

Flere demokrater antyder at Trump kan bli stilt for riksrett. Trump kan i teorien bli stilt for riksrett dersom Demokratene gjør et brakvalg under mellomvalget i november.

Demokratene må ha simpelt flertall i Representantenes hus for å stille presidenten for riksrett, mens i Senatet kreves det to tredels flertall for å få presidenten dømt. Republikanerne har per i dag flertall i begge kamre.

Fakta: Fakta om Trumps påståtte bånd til Russland

* I januar 2017 besluttet Representantenes hus i Kongressen å granske den påståtte kontakten mellom Russland og Donald Trump og hans medarbeidere i forkant av presidentvalget i USA. * I februar skrev New York Times at avlyttede telefonsamtaler viste at valgkampmedarbeidere og andre tilknyttet Trump gjentatte ganger i 2016 hadde kontakt med høytstående russiske etterretningsagenter. * I februar viderebrakte CNN og New York Times ubekreftede opplysninger om at russerne skal ha forsøkt å påvirke Trump i minst fem år, blant annet ved å tilby ham lukrative forretningsavtaler. * Trump måtte samme måned sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn da det kom fram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember, uten å informere om dette. * I mars ble justisminister Jeff Sessions anklaget i Washington Post for å ha hatt kontakt med Russlands ambassadør to ganger i 2016 uten å ha opplyst om det. * Samme måned bekreftet FBI-sjef James Comey for første gang at FBI etterforsker Russland for innblanding i valget og de påståtte forbindelsene mellom russerne og Trumps medarbeidere. 10. mai ble Comey oppsagt av Trump. * 17. mai ble tidligere FBI-direktør Robert Mueller utpekt som spesialetterforsker for å granske den mulige russiske innblandingen i valget. * I juli ble det kjent at Trumps sønn, Donald junior, i juni i fjor hadde et møte med en russisk advokat, etter å ha blitt lovet ødeleggende informasjon om Hillary Clinton. Informasjonen skulle stamme fra russiske myndigheter. Trump seniors svigersønn og nåværende rådgiver Jared Kushner deltok også på møtet. Presidenten sier han ikke kjente til møtet. * I september måtte Donald Trumps sønn møte i Kongressen for å forklare seg om sine kontakter med russere under valgkampen. * I oktober ble Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates tiltalt av Mueller for en rekke forhold, blant annet for å ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og for å ha skjult dette for myndighetene. * En tidligere medarbeider i Trumps valgkampstab, George Papadopolous, innrømmet samtidig å ha løyet til FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen. * 1. desember ble det kjent at Flynn siktes av spesialetterforsker Robert Mueller for å ha løyet til FBI om sin Russland-kontakt. * 16. februar opplyser Mueller at en storjury har reist tiltale mot 13 russiske statsborgere og tre russiske selskaper for en rekke lovbrudd, deriblant innblanding i valget. * 13. juli opplyser justisdepartementet at en storjury på Muellers anmodning har tiltalt 12 agenter fra russisk militæretterretning for blant annet hacking av Demokratene før valget.

KILDE: NTB

