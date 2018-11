Trump: – Alt står på spill

President Donald Trump holdt mandag valgmøte i Ohio før han fortsatte til Indiana og Missouri i sitt siste forsøk på å sanke republikanske stemmer før valget.

– Alt står på spill, erklærte Trump idet han innledet sluttspurten før tirsdagens mellomvalg.

Første stopp var i Cleveland i Ohio, der han slo et slag for den republikanske guvernørkandidaten Mike DeWine. Samtidig rakket han ned på demokraten Richard Cordray, DeWines motkandidat, og erklærte at han er «et dårlig menneske» som har «såret masse mennesker».

Trump mener også at pressen kommer til å fremstille mellomvalget som en folkeavstemning for eller imot ham selv som president. Han har også advart om at hvis Demokratene får kontroll over Kongressen, så vil de forsøke å oppheve alt han har forsøkt å få til siden han ble president for snart to år siden.

– Jevnt oppgjør

Amerikanske velgere skal blant annet velge nye medlemmer til Representantens hus og Senatet, Kongressens to kamre. Hele Representantenes hus er på valg, mens i Senatet gjelder valget kun en tredel av plassene.

Det er på forhånd spådd at Demokratene kommer til å få flertall i Representantenes hus, samtidig som Republikanerne beholder flertallet i Senatet.

Ifølge The New York Times er imidlertid kampen mellom Demokratene og Republikanerne i mange distrikter så jevn at det skal svært lite til for å vippe resultatet i den ene eller andre retningen. Selv en beskjeden endring blant usikre velgere eller et noe uventet frammøte kan gjøre store utslag, skriver avisen mandag.

Obama med smultringer

Også tidligere president Barack Obama har de siste dagene drevet en intens sluttspurt for å sanke støtte til Demokratenes kandidater. Han har vært innom både Florida, Georgia, Indiana og Illinois, og mandag dukket han overraskende opp på et valgkampkontor i Fairfax i Virginia.

Her delte han ut smultringer til de frivillige sammen med Virginias senator Tim Kaine.

Ifølge Obama er det ikke bare helsevesenet og amerikanernes arbeidsliv som står på spill. Det er også USAs karakter.

– Valget handler om hvem vi er, sa Obama.

(©NTB)

Mest sett siste uken