Trump: – Årene med økonomisk forfall er over

USAs president Donald Trump sa i sin tale om rikets tilstand at økonomien blomstrer, fattigdommen er historisk lav og at USAs respekt er gjenopprettet.

For enkelte grupper er fattigdommen historisk lav, og også arbeidsledigheten er også historisk lav for noen grupper, i tillegg er ungdomsledigheten på bunnivå, sa Donald Trump i sin tale til Kongressen natt til onsdag norsk tid.

– Amerikas fiender er på flukt, og Amerikas formue er på vei opp. Årene med økonomisk forfall er over, startet Trump talen sin.

– Nasjonens tilstand er bedre enn noen gang, sa han.

Det er tredje gang Trump taler om rikets tilstand. På forhånd uttalte en rådgiver i Det hvite hus at den vil dreie seg om å synliggjøre Trumps prestasjoner.

I salen var en rekke Demokrater kledd i hvitt. Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sa i forkant av talen at det er for å vise støtte for den pågående kampen for å oppnå likestilling for kvinner i hele landet. Det samme gjorde de i fjor.

