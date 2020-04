Trump-administrasjonen saksøkes for å nekte utbetaling av koronapenger

Amerikanske myndigheter saksøkes for å nekte å utbetale koronapenger til personer gift med papirløse innvandrere. Saksøkeren mener det er grunnlovsstridig.

Utbetalingene på 1.200 dollar, tilsvarende over 12.000 kroner, er en del av myndighetenes krisepakke på over 2200 milliarder dollar som følge av koronakrisen.

Et unntak for utbetalingene gjelder amerikanere som er gift med papirløse innvandrere. Da får bare den ene av de to utbetalt penger, skriver CBS News.

Men dersom de har levert skattemeldingen sammen som et gift par, får de ikke utbetalt noe.

Den Illinois-baserte privatpersonen som saksøker myndighetene, er foreløpig anonym. Mannen mener unntaket bryter med grunnloven.

1,2 millioner amerikanere påvirkes av avgjørelsen om å nekte utbetaling til personer som er gift med innvandrere uten personnummer (Social Security number, journ.anm.), ifølge CBS.

Utbetalingene på 1.200 dollar gjelder enkeltpersoner som tjener under 75.000 dollar i året. Gifte par som tjener under 150.000 dollar til sammen, får 2.400 dollar. Men skattevesenet krever at begge har gyldige papirer for at de skal få utbetalt penger.

(©NTB)