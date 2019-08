Et amerikansk jagerfly av typen F-16 under en oppvisning i India. Trump-administrasjonen vil selge jagerfly til Taiwan, noe som neppe vil bli tatt godt imot i Beijing. Foto: Aijaz Rahi / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Trump-administrasjonen har informert Kongressen om at den vil fremme et forslag om å selge jagerfly for milliarder av dollar til Taiwan.

Ifølge flere amerikanske tjenestemenn går planen ut på å selge F-16-fly for 8 milliarder dollar til øya som Kina fortsatt regner som en del av sitt territorium. Det uformelle varselet ble ifølge kildene gitt til Kongressen torsdag kveld. Salg av jagerfly til Taiwan er svært kontroversielt og vil etter alt å dømme vekke sterke reaksjoner i Beijing. Kina er sterkt imot at andre land selger alle former for våpen til Taiwan, og motstanden er ekstra sterk når det gjelder salg av avanserte jagerfly. Taiwan er ikke anerkjent internasjonalt som et eget land, selv om øya har fungert som et selvstyrt område siden splittelsen under borgerkrigen i 1949. Trump-administrasjonens forslag kommer samtidig som handelskonflikten mellom USA og Kina er fastlåst, og mens Hongkong opplever store demonstrasjoner mot det mange innbyggere mener er en for sterk tilnærming til Beijing. Utenriksdepartementet, som i siste instans må godkjenne salget, vil ikke kommentere opplysningene, men både demokrater og republikanere i Kongressen sier de er positive til forslaget. USA har ikke hatt formelle diplomatiske bånd til Taiwan siden 1979. (©NTB)