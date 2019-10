Trump-allierte oljefolk søkte avtaler i Ukraina

Mens Rudy Giuliani presset ukrainske tjenestemenn til å granske Joe Biden, jobbet en gruppe Trump-venner fra Florida med å inngå avtaler om gasshandel i landet.

En gruppe forretningsfolk og republikanske donorer fra Florida brukte sine forbindelser til president Donald Trump og hans personlige advokat Giuliani for å fremme en plan om å skifte ut ledelsen i Ukrainas enorme statlige gasselskap. Det avdekker det amerikanske nyhetsbyrået AP etter grundig gransking.

Planen til Trump-støttespillerne var å styre lukrative kontrakter til amerikanske selskaper som ledes av noen av Trumps allierte, ifølge to kilder som kjente til planene.

Planen støtte på problemer da president Petro Porosjenko tapte gjenvalget tidligere i år til Volodymyr Zelenskyj. Forsøket på å få innsatt en mer vennlig innstilt ledelse i gasselskapet Naftogaz ble imidlertid snart tatt opp igjen av USAs olje- og energiminister Rick Perry.

Giulianis rolle

Det er uklart om Perrys forsøk på å skifte ut folk i ledelsen av Naftogaz var samordnet med Giuliani og hans allierte, og det er uklart hvilken rolle Giuliani kan ha spilt.

En talskvinne for olje- og energidepartementet sier at Perry, som er tidligere Texas-guvernør med nære bånd til oljenæringen, ikke støttet noens personlige interesser, men at samtalene kun var for å fremme reform i Ukrainas energisektor og skape bedre forhold for vestlige selskaper.

I sentrum for planen var tre forretningsmenn fra Florida, to sovjetisk-fødte eiendomsmagnater og en amerikansk oljemagnat, som alle har gitt hundretusener av dollar i valgkampbidrag til Trump, og også hadde god tilgang til Trump på hans golfklubb og hotell Mar-a-Lago.

Ville selge gass

Planen deres var å skifte ut lederen av Naftogaz med et annet styremedlem, Andrew Favorov, som kunne være mer åpen for å kjøpe store mengder flytende amerikansk gass, og de tok opp saken med Favorov da han var på en energimesse i Texas.

Favorov fortalte etterpå at han følte at han ble presset av de tre. Han fortalte også at han fikk et klart inntrykk av at de tre hadde inngående kjennskap til interne amerikanske saker.

Blant annet fortalte de ham at USAs ambassadør i Ukraina, som var kjent for å bekjempe korrupsjon, ville bli skiftet ut, noe som skjedde flere måneder senere.

Giuliani er stevnet av flere komiteer i Kongressen for å vitne om det som er blir omtalt som hans bidrag til å presse Zelenskyj til å granske tidligere visepresident Joe Biden og hans sønns virksomhet i Ukraina.

Denne saken har ført til at Kongressen har innledet gransking med sikte på eventuell riksrettstiltale mot Trump.

