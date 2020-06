Trump anklager Kina for å ha spredt korona med vilje

USAs president Donald Trump beskylder Kina for å ha spredt koronaviruset med vilje for å sabotere den globale økonomien.

– Det er en mulighet for at det var med vilje, sier han til Wall Street Journal selv om han understreker at han ikke bygger ideen på etterretning, og at det er mer sannsynlig at det var et uhell.

Spenningen har økt mellom USA og Kina den siste tiden, delvis på grunn av Trumps stadige anklager mot Kina for ikke å ha vært åpne om hvordan viruset først oppsto.

Flere i hans stab sier at viruset kan ha kommet fra et kinesisk laboratorium.

I intervjuet skryter Trump av å ha svekket kinesisk økonomi med sine mange tollavgifter.

Torsdag gjentok han også trusselen om å bryte helt med Kina, trass i arbeidet som gjøres for å få en handelsavtale på plass.

Trusselen var en kommentar til handelsrepresentant Robert Lighthizer, som leder forhandlingene, og som sa i Kongressen onsdag at Kina hittil har respektert avtalen, og at det nå er umulig med et fullt brudd mellom de to gigantene.

– USA har stadig muligheten, under visse omstendigheter, for å bryte helt, tvitret Trump.

(©NTB)