Trump åpen for å besøke Moskva

USAs president Donald Trump er åpen for å besøke Russlands hovedstad Moskva, gitt at han får en formell invitasjon fra Vladimir Putin, opplyser Det hvite hus.

Uttalelsen kommer kort tid etter at den russiske presidenten uttalte at han var klar til å dra til Washington, og at han også hadde invitert Trump til Moskva.

– President Trump ser fram til å ha besøk av president Putin i Washington på nyåret, og han er åpen for å besøke Moskva dersom han får en formell invitasjon, heter det fra Det hvite hus.

