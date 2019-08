Trump åpner for strengere våpenlover

USAs president Donald Trump foreslår at Republikanerne og Demokratene blir enige om strengere våpenlover, gjerne sammen med en immigrasjonsreform.

– Republikanerne og Demokratene må komme sammen og sørge for strenge bakgrunnssjekker, kanskje gjennom å slå sammen denne loven med den sterkt trengte immigrasjonsreformen, skriver Trump på Twitter.

Han understreker at man ikke må glemme de som ble drept i El Paso i Texas og Dayton i Ohio i helgen.

Presidenten har i etterkant av massedrapene fått kritikk fra flere demokrater for å for å nøre opp under rasistiske holdninger og i så måte bidra til mer vold. Selv skylder presidenten på mediene.

– Mediene har et stort ansvar for livene og sikkerheten i landet vårt. Falske nyheter har bidratt sterkt til sinnet og raseriet som har bygget seg opp over mange år. Nyhetsdekningen må bli rettferdig, balansert og objektiv, hvis ikke blir disse problemene bare verre, skriver han.

