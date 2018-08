USAs president Donald Trump avlyser Mike Pompeos neste tur til Nord-Korea, dagen etter at utenriksministeren kunngjorde at han reiser dit for fjerde gang.

Samtidig tvitrer Trump at han ser fram til å møte Nord-Koreas leder snart. Pompeo opplyste torsdag at han ville dra til Nord-Korea neste uke for å følge opp avtalen som ble inngått mellom Donald Trump og Kim Jong-un i juni.

Fredag tvitrer Trump at han har bedt Pompeo om ikke å reise nå på grunn av mangel på framgang med hensyn til atomnedrustning på Korea-halvøya.

– I tillegg, på grunn av vår mye tøffere handelsposisjon overfor Kina tror jeg ikke at de bidrar i prosessen med atomnedrustning, skriver Trump.

Han legger til at utenriksministeren ser fram til å dra til Nord-Korea i «nær fremtid, mest sannsynlig etter at handelsforbindelsene med Kina er avklart».

– I mellomtiden ønsker jeg å sende mine varmeste hilsener og respekt til leder Kim. Jeg ser fram til å se ham snart! avslutter president Trump.

Mest sett siste uken