Trump avlyser pressekonferanse med Stoltenberg 

USAs president Donald Trump dropper den planlagte pressekonferansen med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i Det hvite hus.

De to hadde planlagt full pressekonferanse etter møtet, som finner sted torsdag kveld norsk tid. Men Det hvite hus bestemte seg i ellevte time for å avlyse.

Dermed får ikke journalister anledning til å stille spørsmål til Trump og Stoltenberg etter møtet. I stedet blir det en kort fotoseanse i forkant der begge ventes å si noen ord.

I amerikansk presse forklares avlysningen med at Det hvite hus av flere grunner ønsker å skjerme presidenten fra pressen akkurat denne dagen.

Ettårsdag for gransking

Stoltenbergs besøk finner nemlig sted på en spesiell dag for Trump. Ikke fordi det er Norges grunnlovsdag, men fordi det er ettårsdagen for spesialetterforsker Robert Muellers gransking av påstander om mulig samarbeid mellom Russland og Trumps valgkampstab.

«Gratulerer, Amerika, vi er nå i gang med år to av den største heksejakten i amerikansk historie», skrev Trump selv på Twitter torsdag morgen.

Ifølge CNN-journalist Kristin Donnelly skal en tjenestemann i Det hvite hus ha forklart at det er flere grunner til avlysningen, men at ettårsdagen er en del av forklaringen.

Et annet følsomt spørsmål er det planlagte toppmøtet mellom Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Singapore 12. juni. Toppmøtet kan nå se ut til å henge i en tynn tråd, og Det hvite hus veier derfor sine ord nøye.

Anspent forhold til Europa

Stoltenbergs besøk kommer også på et tidspunkt der forholdet mellom USA og Europa er mer anspent enn på lenge.

Trump har provosert europeiske allierte dypt med sin beslutning om å trekke USA ut av atomavtalen med Iran og gjeninnføre sanksjoner mot landet. Samtidig truer han europeiske land med ekstratoll på import av stål og aluminium. Begge deler kan ramme europeisk næringsliv hardt.

Onsdag gikk EUs president Donald Tusk ut med uvanlig krass kritikk av sin navnebror i Washington.

– I lys av president Trumps siste beslutninger vil noen kanskje tenke: Med slike venner, hvem trenger vel fiender? Men ærlig talt, Europa burde være takknemlig overfor president Trump. Takket være ham har vi kvittet oss med alle illusjoner, sa EU-presidenten.

– Han har fått oss til å innse at hvis du trenger en hjelpende hånd, så finner du den ytterst på armen din, sa han.

Delte meninger i EU

Konfliktene med Trump ble et hovedtema da stats- og regjeringssjefene i EU samlet seg til toppmøte i Bulgarias hovedstad Sofia onsdag og torsdag.

Stats- og regjeringssjefene ga klart uttrykk for sin misnøye med Trumps beslutninger. Men flere av dem antydet også at de mente EU-presidenten hadde gått for langt i sin uttalelse.

– Jeg er ikke sikker på om jeg ville brukt akkurat de ordene, sa Irlands statsminister Leo Varadkar.

En slags «konfirmasjonstaleretorikk», mente Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen.

– Jeg tror vi skal passe på at vi ikke går i Twitter-krig med den amerikanske presidenten, for å si det rett ut. Denne situasjonen er veldig alvorlig, sa han.

