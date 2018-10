President Donald Trump holdt en egen seremoni for Brett Kavanaugh i Det hvite hus hvor han gikk hardt ut mot behandlingen av den nye høyesterettsdommeren.

Under mandagens seremoni beklaget USAs president overfor Kavanaugh på vegne av det amerikanske folk «den forferdelige smerten og lidelsen» han og familien måtte tåle under høringene i Senatet.

Kavanaugh ble godkjent med hårfin margin, tross anklager om seksuelle overgrep og økende kritikk av hans temperament. Trump sa at granskingen Kavanaugh måtte gjennomgå, beviser hans uskyld.

Kavanaugh er den andre personen Trump har utnevnt til høyesterettsdommer, og Demokratene har uttrykt stor bekymring for at den nye dommeren vil presse høyesterett mot høyre. Under mandagens seremoni sa Kavanaugh at høyesterett ikke er en partipolitisk institusjon, og at han lover å alltid spille på lag med de ni andre dommerne.

Lørdag ble Kavanaugh tatt i ed som den 114. høyesterettsdommeren i USA under en privat seremoni i høyesterettsbygningen i Washington.

