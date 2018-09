Trump benekter at 3.000 døde som følge av Puerto Rico-orkan

USAs president Donald Trump hevder at dødstallet fra fjorårets uvær på Puerto Rico er blåst opp av Demokratene og at formålet er å sette ham i et dårlig lys.

– 3.000 mennesker døde ikke, skriver Trump.

Uten å presentere noen beviser for påstandene, hevder presidenten på Twitter torsdag at det høye tallet er fremsatt av Demokratene for å sette ham i et dårlig lys.

Puerto Ricos guvernør oppjusterte nylig det offisielle dødstallet fra orkanen Maria, som forårsaket store ødeleggelser da den slo over det amerikanske øyterritoriet i september i fjor.

Dødstallet ble etter uværet oppgitt å være 64 mennesker. Men i august oppjusterte myndighetene tallet til 2.975 etter at en langvarig og uavhengig gransking avdekket at tallet på mennesker som døde i etterkant, var kraftig underrapportert.

Mens orkanen Florence er på vei mot de amerikanske Carolinas-delstatene torsdag, tvitrer Trump:

– Da jeg forlot øya, ETTER at uværet hadde inntruffet, oppga de alt fra 6 til 18 dødsfall. Etter hvert som tiden gikk, gikk det ikke opp stort. Så, lang tid senere, begynte de å rapportere skikkelig store tall, som 3.000.

Noen minutter senere følger presidenten opp meldingen med å påstå at Demokratene gjorde dette «for å få meg til å se så ille ut som mulig». Trump skriver også at han elsker Puerto Rico.

Tidligere i uka vakte det kraftig reaksjoner da presidenten skrøt av egen innsats i kjølvannet av orkanen Maria. Han omtalte sin egen administrasjons innsats før, under og etter fjorårets orkanen som «en utrolig suksess».

