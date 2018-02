Trump beordrer begrensning på modifisering av skytevåpen

President Donald Trump beordrer justisdepartementet å innføre forbud mot såkalte bump stocks som omgjør halvautomatiske våpen til helautomatiske.

– For en liten stund siden skrev jeg under på erklæring som beordrer justisdepartementet til å foreslå reguleringer om å forby alle innretninger som kan omgjøre lovlige våpen til maskinvåpen, sa Trump tirsdag ettermiddag.

Ferdig utformede reguleringer skal ferdigstilles i løpet av de kommende dagene, opplyste Det hvite hus' talskvinne Sarah Sanders tirsdag ettermiddag.

Las Vegas-massakren

Stephen Paddock, gjerningsmannen bak Las Vegas-massakren, brukte våpen som var utstyrt med denne modifikasjonen.

TRUMP I FLORIDA: President Donald Trump under et besøk i Florida etter skoleskytingen som krevde 17 menneskeliv. Her med kona Melania Trump og doktor Igor Nichiporenko.

Innretningen gjør at man kan fyre av skudd raskere. Rundt et titall av de 23 våpnene Paddock brukte i skytingen, hadde gjennomgått en slik modifisering. 58 mennesker ble drept i massakren og 489 såret.

I ettertid foreslo Demokratenes senator Dianne Feinstein å forby salg og produksjon av bump stocks, avtrekkermekanismer og annet tilbehør som kan akselerere skuddtakten i en halvautomatisk rifle. Republikanernes senator Carlos Curbelo foreslo å kun forby bump stocks.

Les også: – Trump støtter bakgrunnssjekk før våpenkjøp

Skoleskyting

Sanders opplyste i oktober at presidenten er åpen for å diskutere temaet, men at han på daværende tidspunkt ikke ønsket å ta forhastede beslutninger underveis idet Las Vegas-etterforskningen fortsatt pågikk.

Les også: Skoledrapsmannen på Instagram: – Jeg hater jøder og immigranter

Etter den siste skoleskytingen i Florida har delstatsforsamlingens påtroppende leder, republikaneren Bill Galvano, tatt til orde for forbud mot bump stocks.

Han sier at republikanerne i delstaten også vurderer en pakke som inkluderer å heve aldersgrensen for å kjøpe våpen til 21 år, og en venteperiode for alle kjøp av våpen.

Mest sett siste uken