Trump ber folk dra hjem

I en videohilsen ber president Donald Trump demonstranter om å gå hjem igjen. Han gjentar også udokumenterte anklager om valgfusk.

I videoen som er lagt ut på Twitter sier Trump at han skjønner at folk er såret og sier at valget ble stjålet fra dem.

– Men dere må gå hjem nå, vi må ha fred, vi må ha lov og orden, sier Trump.

– Vi vil ikke at noen skal bli skadd, sier presidenten.

Han gjentar flere påstander om valgfusk som ikke er dokumentert. Han antyder også at demonstrantene ikke må gjøre som «disse folkene» ønsker.

– Så gå hjem, vi elsker dere, dere er veldig spesielle, sa presidenten i meldingen til demonstrantene.

Trump-tilhengere stormet onsdag Kongressen, og kongressmedlemmene måtte evakueres.

Videohilsenen til Trump kom først lenge etter at Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og mindretallsleder i Senatet, Chuck Schumer krevde at presidenten måtte be demonstrantene forlate området rundt Kongressen.

Kort tid etter at Kongressen ble evakuert, ba Trump demonstrantene om å holde seg fredelige, men ba dem ikke om å trekke seg tilbake.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 87,44 øre - fastpris 24,90 øre