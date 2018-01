Trump ber om 145 milliarder til USAs grensemur

Trump-administrasjonen foreslår å bruke 145 milliarder kroner de neste ti årene på omfattende utvidelser av grensemuren mot Mexico.

President Donald Trump ber om beløpet i en liste med krav som er overlevert til Kongressen, melder flere amerikanske medier lørdag.

Forslaget, som ikke er offentliggjort ennå, er utarbeidet av den amerikanske toll- og grensekontrollen (CBP) etter at senatorer har spurt hva etaten kan gjøre for å sikre grensen.

USAs president Donald Trump.

Finansieringen av grensemuren knyttes til forhandlinger i Kongressen om innvandring. Demokratene forsøker å sikre varig opphold til rundt 800.000 unge innvandrere som fikk midlertidig opphold under Barack Obamas DACA-ordning, som utløper i mars hvis ingen ny avtale inngås.

– Muren kommer til å bli virkelighet, hvis ikke blir det ingen DACA, sa Trump under et møte med regjeringsmedlemmer og republikanske kongressledere i Camp David utenfor Washington lørdag.

500 km gjerde

For 18 milliarder dollar – rundt 145 milliarder kroner etter dagens kurs – fordelt over ti år, kan CBP bygge over femti mil med gjerde og mur langs grensen til Mexico. Når arbeidet er sluttført i 2027, vil 1.552 kilometer – over halvparten av grensen mot nabolandet i sør – være dekket. I tillegg ønsker CBP å bytte ut eller bygge ekstra gjerder langs 651 kilometer av grensen.

President Donald Trump har siden tidlig i valgkampen lovet «en stor og vakker mur» mot Mexico, men har ikke kommet med mange detaljer om hvor, når og til hvilken pris den skal bygges.

Mexico betaler ikke

Mexico har stått fast på at landet ikke kommer til å betale for muren, slik Trump har krevd, og det er få som tviler på at regningen kommer til å ende hos amerikanske skattebetalere.

Sikkerhetsminister Kirstjen Nielsen bekrefter at muren er et viktig ledd i forhandlingene, sammen med å lukke andre smutthull i asyllovgivningen. Trump-administrasjonen har bedt om 3,2 milliarder dollar i 2018 og 2019 for å begynne arbeidet med gjerdet.

– Dette gir oss ikke hele muren vi behøver, men det er en start, sier Nielsen.

