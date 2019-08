Trump ber om respekt for våpenlobbyen

President Donald Trump har diskutert våpenlovgivning med USAs mektige våpenlobby og mener at deres syn fortjener respekt.

Trump bekreftet fredag at han har hatt et møte med National Rifle Association (NRA) i kjølvannet av forrige helgs to skytemassakrer som kostet 31 mennesker livet i Texas og Ohio.

– Jeg har snakket med NRA og andre, slik at deres svært sterke meninger helt og fullt kan bli representert og respektert, skriver Trump på Twitter.

– Våpen bør ikke havne i hendene på mentalt syke eller sinnsforvirrede personer, fortsetter Trump, som har avvist krav fra demokratene om å innføre strengere våpenlover i USA.

NRAs leder Wayne LaPierre avviser også tvert alle krav om strengere våpenlover og bekrefter å ha lagt fram organisasjonens syn for presidenten.

– Det er en ubehagelig sannhet, men forslagene som nå diskuteres av mange, ville ikke ha forhindret de forferdelige tragediene i El Paso og Dayton, sier LaPierre.

