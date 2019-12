Trump ber Thunberg slappe av

USAs president Donald Trump har igjen skrevet et hånlig Twitter-innlegg om Greta Thunberg, der han ber henne slappe av.

Thunberg ble onsdag kåret til årets navn av nyhetsmagasinet Time. I en kommentar på Twitter skriver Trump at den svenske 16-åringen har et problem med aggresjon og bør slappe av.

– Så tåpelig. Greta må ta tak i sine aggresjonsproblemer og deretter gå på en bra, gammel film med en venn! Slapp av, Greta, slapp av!» skriver presidenten.

Det er andre gang Trump skriver et sarkastisk innlegg om den svenske klimaaktivisten, og igjen reagerer 16-åringen ved å bruke Trumps ord på sin Twitter-profil.

«En tenåring som jobber med sine aggresjonsproblemer. Slapper akkurat av og ser en bra gammel film med en venn», står det i presentasjonen.

Forrige gang Trump skrev om Thunberg på Twitter, var også tonen sarkastisk. Innlegget ble publisert etter at hun i september holdt et følelsesladd innlegg i FNs hovedforsamling, der hun anklaget verdens ledere for å svikte framtidens generasjoner ved ikke å ta klimakrisen på alvor.

Trump beskrev da Thunberg som «en veldig lykkelig, ung jente, som kan se fram mot en lys og vidunderlig framtid». Noen timer senere ironiserte Thunberg over uttalelsen ved å gjøre ordene til sine egne.

