Trump ber Tyrkia dele eventuelle lydopptak i Khashoggi-saken

President Donald Trump ber Tyrkia om å dele lyd- og videoopptak i forbindelse med den savnede saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi – «hvis det finnes».

Anonyme tyrkiske tjenestemenn hevder Khashoggi ble drept i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober, og hevder å ha lydopptak som angivelig bekrefter dette.

Trump sa til pressen i Det hvite hus onsdag at han vil diskutere slike opptak, «hvis det finnes», med Mike Pompeo straks utenriksministeren kommer tilbake til Washington.Trump la til at opptak «trolig finnes».

Trump gjentar at regimet i Riyadh er en viktig alliert og understreker at landet er viktig for amerikansk militærindustri.

Trump avviste imidlertid at den forsiktige tilnærmingen overfor Saudi-Arabia er et forsøk på å dekke en viktig alliert.

– Slett ikke. Jeg ønsker bare å finne ut hva som har skjedd. Jeg dekker ikke over noe i det hele tatt, sa Trump.

Trump sa han snart forventer å få vite hva som skjedde med Khashoggi.

– Vi vil trolig få vite det innen utgangen av uken, sa Trump, som også påpekte at han vil motta «fullstendig rapport» fra møtene som Pompeo hadde i Riyadh tirsdag.

Pompeo møtte onsdag Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Ankara. Etter møtet ble han spurt av journalister om han har fått hørt på eller bedt om å få høre på lydopptak.

– Jeg har ikke noe å si om det, sa Pompeo.

Trump advarte igjen mot å forhåndsdømme noen, og sammenligner fordømmelse av Saudi-Arabia med trakasseringsanklagene mot høyesterettsdommer Brett Kavanaugh.

(©NTB)

