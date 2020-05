Trump besøker fabrikk med maskepåbud

President Donald Trump har ikke avgjort om han vil følge Fords strenge påbud om at alle må bruke ansiktsmaske når han torsdag skal besøke fabrikken.

Så langt har president Donald Trump avvist å bruke ansiktsmaske i løpet av koronautbruddet. Torsdag skal han besøkt Fords fabrikk i Detroit, hvor det er innført strenge regler om bruk av slik maske for å hindre spredning av virus mellom de ansatte.

I en pressemelding tirsdag opplyste Ford at Det hvite hus var gjort oppmerksomme på selskapets regler, men pressetalskvinne Rachel McCleery opplyser at Det hvite hus har sin egen strategi for sikkerhet og testing, og vil selv avgjøre hvordan den vil forholde seg til smittevernreglene i fabrikken.

Trump vil vurdere det

Trump selv ville ikke gi noe klart svar på om han tenker å bruke ansiktsmaske under besøket, men sier det kommer an på hvor nærme han vil komme andre mennesker.

– I noen områder vil jeg nok bruke det. I andre områder ikke. Jeg vil helt sikkert vurdere det. Det kommer an på situasjonen. Står jeg rett ved siden av alle andre eller er vi spredt ut. Der det er det er den riktige tingen å bruke, vil jeg selvfølgelig gjøre det, svarte Trump.

Å la være å bruke ansiktsmaske vil være et direkte brudd på betingelsene som Michigan-guvernør Gretchen Whitmer satte for at produksjonen ved fabrikken skulle få starte opp igjen for fullt i forrige uke. Denne tillatelsen innebar også at det ikke skulle gjennomføres «ikke-essensielle» besøk ved fabrikken.

Vil neppe tvinge Trump

Det er likevel tvilsomt om delstaten vil tvinge Trump til å følge reglene som guvernøren har satt.

– Selv om presidentens besøk er i strid med guvernørens bestemmelser, er dette likevel en mulighet til å vise fram hvor viktig Michigan er i beredskapen mot covid-19 og for å delta i gjenoppbyggingen av landets økonomi, sier talsmann Zack Paul ved guvernørens kontor.

Han legger til at guvernøren likevel forventer at Ford og presidenten vil følge reglene om sikkerhet på arbeidsplassen, inkludert bruk av ansiktsmaske.

