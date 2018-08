USAs president Donald Trump avlyser inntil videre planene om en stor militærparade i hovedstaden Washington.

- Nå kan vi heller kjøpe noen jetfly, skriver USAs president på sin Twitter-konto fredag der han kunngjør at det likevel ikke blir noen militærparade i Washington D.C. - iallfall ikke i år.

Les også: Senatet: Pressen er ikke en folkefiende

- Kanskje gjør vi noe i D.C. neste år, når kostnadene er gått betydelig ned, skriver han.

I fjor sommer var den amerikanske presidenten og hans kone Melania i Paris og overvar den store militærparaden på Champs-Élysées på Frankrikes nasjonaldag. Besøket ga Trump ideen til en tilsvarende parade i den amerikanske hovedstaden.

Nå anklager Trump de lokale politikerne i Washington, som han mener har skylden for at prisen for paraden ville blitt altfor høy.

– De ba om et beløp så absurd høyt at jeg avlyste det, skriver Trump.

Inntil videre satser han på å delta i en parade på militærbasen Andrews i Maryland. I tillegg vil han være til stede under en militærparade 11. november i Paris til minne om avslutningen av første verdenskrig.

Torsdag sa en ansatt i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon til TV-kanalen CNBC at paraden som Trump har bedt om, kan komme til å koste hele 92 millioner dollar. Det er 80 millioner dollar mer enn først anslått, og utgjør cirka 680 millioner norske kroner etter dagens valutakurs.

Trumps paradeønske har blitt sterkt kritisert av både Demokrater og Republikanere. Mange mener en slik militærparade har autoritære og nasjonalistiske undertoner, mens andre har kritisert prislappen.

(©NTB)

Se Twitter-meldingene fra Trump om militærparaden her:

The local politicians who run Washington, D.C. (poorly) know a windfall when they see it. When asked to give us a price for holding a great celebratory military parade, they wanted a number so ridiculously high that I cancelled it. Never let someone hold you up! I will instead...

....attend the big parade already scheduled at Andrews Air Force Base on a different date, & go to the Paris parade, celebrating the end of the War, on November 11th. Maybe we will do something next year in D.C. when the cost comes WAY DOWN. Now we can buy some more jet fighters!