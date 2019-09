Trump dukket uanmeldt opp på FNs klimatoppmøte

I etterkant av Greta Thunbergs tale under FNs klimatoppmøte dukket USAs president Donald Trump og visepresident Mike Pence uanmeldt opp i salen. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

USAs president dukket mandag opp på FNs klimatoppmøte, til tross for at det tidligere var meldt at han ikke kom til delta.

Besøket på klimatoppmøtet var ikke oppført i presidentens offisielle timeplan. Etter planen skulle Donald Trump heller prioritere et arrangement om religionsfrihet. Trump fikk ikke med seg FNs generalsekretær António Guterres tale eller Greta Thunbergs tale, men ankom før Tysklands statsminister Angela Merkel holdt sitt innlegg. Visepresident Mike Pence var med presidenten, og Trump klappet etter noen av de korte talene som ble holdt. Verdensledere som Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Boris Johnson og Indias statsminister Narendra Modi er alle på plass på det ekstraordinære klimatoppmøtet i New York mandag. Til stede er også Norges statsminister Erna Solberg (H), som er én av dem som har fått taletid på møtet. (©NTB)