Trump er på plass i Cleveland

President Donald Trump har landet i Cleveland i Ohio, der han om få timer skal møte demokratenes utfordrer Joe Biden til Debatt.

Bilder fra Cleveland Hopkins International Airport viser en tilsynelatende kampklar Trump, ledsaget av USAs førstedame Melania Trump.

Kort tid tidligere forlot Joe Biden et regnvått New Castle i hjemstaten Delaware og ble sett da han gikk om bord i flyet på New Castle Airport under en paraply.

Debatten mellom de to begynner klokka 21 lokal tid, klokka 3 natt til onsdag norsk tid, og den ledes av Fox News-journalisten Chris Wallace.

