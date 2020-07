Trump etter høyesterettsdom: – Politisk straffeforfølgelse

Donald Trump mener rettsprosessen mot ham er politisk motivert etter at høyesterett påførte ham ett nederlag og ga ham en halv seier i to saker torsdag.

– Dette er en politisk straffeforfølgelse. Jeg vant over Muellers heksejakt og andre og nå må jeg kjempe mot et politisk korrekt New York, skriver presidenten på Twitter.

Høyesterett besluttet torsdag at et ønske fra flere kongresskomiteer om innsyn i presidents økonomi skal behandles på nytt. Samme dag ga retten medhold i en begjæring fra statsadvokaten i New York om å få se presidentens skattepapirer.

I en annen Twitter-tråd hevder Trump at påtalemyndigheten misbruker sin makt.

(©NTB)