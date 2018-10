Trump faller på Forbes' liste over USAs rikeste

Donald Trump er med en formue på 3,1 milliarder dollar fortsatt blant USAs rikeste, men det å være president skader økonomien hans, mener Forbes.

På Forbes' amerikanske rikingliste for 2018 rangeres den amerikanske presidenten som nummer 259, elleve plasser ned fra i fjor.

I 2015, året da Trump kunngjorde sitt kandidatur i det amerikanske presidentvalget, anslo Forbes at han var verdt 4,5 milliarder dollar.

Årsaken til at Trumps rikdom krymper er ifølge finanstidsskriftet grundigere rapportering om eiendelene, nedgang i detaljhandelen i butikkene hans, et tregere eiendomsmarked spesielt i luksussektoren, og presidentpostens negative innvirkning på merkevaren.

Luksus

Trump bygget mye av sin formue på å låne bort navnet sitt til prosjekter han ikke nødvendigvis selv eide, men en Forbes-granskning viser at denne strategien nå ser ut til å slå tilbake mot ham.

Trump-navnet knyttes ikke lengre til luksus, men heller til splittelse, og dette driver potensielle investorer og partnere unna, ifølge Forbes.

På den annen side anslår Forbes at det Trump faktisk eier har steget i verdi. Blant disse eiendommene er leilighetskomplekset Trump Tower i New York, Trumps privatfly, og landstedet Mar-a-Lago i Florida.

Sønnene overtok

Før han ble president overlot Trump forretningsinteressene til sine to voksne sønner Don Junior og Eric, samt Trump Organization-veteranen Allen Weisselberg. Han nektet å selge seg helt ut, noe som fører til stadige anklager om interessekonflikt.

Ifølge Forbes' beregninger ville Trump ha blitt 500 millioner dollar rikere dersom han omdannet all sin eiendom til likvide midler og hadde investert alt i aksjemarkedet.

Rik på Amazon

Amazon-grunnlegger Jeff Bezos topper lista for andre år på rad etter at han passerte Microsoft-grunnlegger Bill Gates i 2017.

Etter at formuen hans hoppet opp med over 78 milliarder dollar på et år, beregner Forbes at han er god for 160 milliarder dollar. Det gjør ham også til verdens klart rikeste, ifølge finanstidsskriftet.

Gates, som var rangert som USAs rikeste i 24 sammenhengende år, er fortsatt en klar nummer 2 med en formue på 98 milliarder dollar.

Til sammen har de 400 på årets Forbes-liste en rekordhøy samlet formue på 2.900 milliarder dollar, opp fra 2.700 milliarder i fjor.

Den minst søkkrike som kom med på lista i år var god for 2,1 milliarder dollar, mens 204 andre amerikanere med milliardformuer kom akkurat ikke med.

(©NTB)

