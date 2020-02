Trump feiret frifinnelsen: – Vi har vært gjennom et helvete

– Vi har gått gjennom et helvete, helt urettferdig. Jeg har gjorde ingenting galt, sa en fornøyd Donald Trump da han feiret frifinnelsen i riksrettssaken.

Den amerikanske presidenten samlet torsdag noen av sine nærmeste medarbeidere og familie i Det hvite hus for å holde en tale i etterkant av at riksrettssaken mot ham endte med frifinnelse.

– Det har vært en veldig urettferdig situasjon, sa Trump, som blant annet takket advokatteamet sitt, som også var til stede i salen.

Presidenten holdt fram forsiden av torsdagens Washington Post hvor det står «Trump aqutted» (Trump frikjent) med fete typer – til applaus fra salen.

– Det er nok det eneste gode oppslaget jeg har fått, sa han.

Trump valgte å trekke linjer bakover i presidentperioden. Han kritiserte flere ganger tidligere FBI-sjef James Comey, som satte i gang de første undersøkelsene av Russlands innblanding i valgkampen og forbindelsene til Trumps valgkamp.

– Hvis ikke jeg hadde sparket Comey – som var en katastrofe – hadde jeg kanskje ikke stått her i dag. Vi tok ham på fersk gjerning, sa presidenten, som gjentok påstander om at han er blitt utsatt for en heksejakt.

Han kalte prosessen mot ham for en skam.

– Dette bør ikke skje med noen andre presidenter, noen gang. Jeg vet ikke om noen andre presidenter ville taklet det.

