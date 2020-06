Trump flytter folkemøtet i Tulsa etter skarp kritikk

President Donald Trump utsetter sitt mye kritiserte valgkampmøte i Tulsa 19. juni med én dag fordi det sammenfalt med merkedagen for slutten på slaveriet i USA.

Fredag kveld tvitret presidenten at han utsetter oppstarten for folkemøtene sine med én dag.

Møtet i Tulsa i delstaten Oklahoma har møtt stor motbør, ikke bare for at det ble plassert på Juneteenth, merkedagen for slutten på slaveriet i USA i 1865 og en dag som derfor regnes som en feiring og fridag for mange afroamerikanere, men også fordi Trump valgte Tulsa.

Tulsa var åsted for raseopptøyene i 1921, regnet som det verste tilfellet av rasistisk motivert vold i amerikansk historie, blant annet omtalt i Oklahomas historiearkiv.

