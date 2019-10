Trump foreslår at USA kan megle mellom Tyrkia og kurderne

President Donald Trump foreslår at USA kan megle fram en avtale mellom Tyrkia og kurderne.

I en Twitter-melding torsdag redegjør Trump for det han mener er USAs tre alternativer.

– Sende inn tusenvis av soldater og vinne militært, ramme Tyrkia veldig hardt økonomisk og med sanksjoner, eller megle fram en avtale mellom Tyrkia og kurderne, skriver Trump.

Meldingen kommer idet den tyrkiske offensiven mot kurdiskkontrollerte områder i Nord-Syria er inne i sitt tredje døgn.

Tyrkiske ledere sier at offensiven vil fortsette helt til Tyrkia har tatt kontroll over et område langs den tyrkiske grensen som strekker seg 3 mil inn på syrisk territorium.

Inntil nylig var USA alliert med den kurdiskdominerte SDF-militsen i Nord-Syria, som har spilt en nøkkelrolle i kampen mot IS.

Nå mener Trump at USA har gjort en perfekt jobb i Syria.

– Vi nedkjempet 100 prosent av ISIS-kalifatet, og vi har ikke lenger noen styrker i områder som er under angrep fra Tyrkia, i Syria. Vi gjorde en perfekt jobb! Nå angriper Tyrkia kurderne, som har kjempet mot hverandre i 200 år, skriver Trump

