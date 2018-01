Trump forsøker å stanse bokutgivelse

President Donald Trumps har sendt advokater på forlaget og på Steve Bannon.

NEW YORK (Nettavisen): Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon sier i en bok som kommer i neste uke – «Fire and Fury: Inside the Trump White House» av Michael Wolff – at det var «forrædersk» og «upatriotisk» av Trumps sønn Donald Trump jr. og hans svigersønn Jared Kushner å møte den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i juni 2016.

Bannon spår at begge vil få det tøft under etterforskningen til FBI, ledet av spesialetterforsker Robert Mueller. Onsdag responderte president Trump med at Bannon «mistet forstanden» da han forlot Det hvite hus i fjor.

The Washington Post melder at Donald Trump torsdag har tatt grep for å stanse utgivelsen av boka.

I et brev fra Trumps advokat Charles Harder til forlaget, Henry Holt and Co., kreves det at man «umiddelbart oppgir all videre publisering og frigivelse av boka». Advokatene ber også om å få tilsendt en kopi av boka for å etterforske innholdet selv.

Trump truer også Steve Bannon med søksmål, melder CNN.

I en uttalelse fra Trumps advokat Charles Harder heter det at Bannons bidrag til Wolffs bok «reiser en rekke juridiske problemer, inkludert vanry og bakvaskelse, og bryter med hans skriftlige konfidensialitetsavtale med våre klienter».

- Juridiske grep er nært forestående, fastslår Harder.

Forfatter Michael Wolff har publisert et langt utdrag fra boka hos New York Magazine, som ligger tilgjengelig her. Det mangler ikke på oppsiktsvekkende detaljer.

Blant annet hevdes det at president Trump aldri leser, at han liker å spise mat fra McDonald's fordi han da føler seg trygg på at ingen forgifter maten hans, og at Ivanka Trump har ambisjoner om å bli USAs første kvinnelige president.

Mest sett siste uken