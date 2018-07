Trump forsterker kritikken mot sentralbanken

President Donald Trump skjerpet fredag kritikken mot sentralbanken for å øke rentene. Det er noe amerikanske presidenter vanligvis skyr unna.

Trump utvidet fredag kritikken og hamret løs på Kina og EU, som han hevder manipulerer sine valutakurser for å få handelsfordeler.

Sentralbanker i alle land med utviklede økonomier blir gjerne holdt langt unna politisk påvirkning og får bestemme sin pengepolitikk uavhengig av det politiske apparatet.

Regjeringer som derimot tråkker over grensen for å oppnå kortsiktig økonomisk fordel, gjør det på egen risiko. Den siste amerikanske presidenten som prøvde seg, var Richard Nixon.

Trump sier at sentralbanken undergraver økonomisk framgang ved å øke styringsrenten. I en twittermelding angriper han Kina og EU og klager over at dollaren blir sterkere for hver dag som går på grunn av sentralbankens renteøkninger.

– Dette fjerner våre konkurransefortrinn. Som vanlig er det ikke like konkurranseforhold der ute, klaget presidenten. Han la til at USA ikke burde bli straffet for at det går så bra i landet.

– Isteden burde USA få lov til å gjenvinne det som gikk tapt gjennom ulovlig valutamanipulasjon og DÅRLIGE handelsavtaler, tvitret Trump.

Den amerikanske sentralbanken økte styringsrenten tre ganger i 2017 og to ganger så langt i år. Det er ventet ytterligere to økninger i andre halvår 2018. Dette betyr svakere stimulering av økonomien, men det kan holde inflasjonen i sjakk.

Trump sier at han overhodet ikke bryr seg om den kritikken som hans uttalelser har utløst, og at han bare gir uttrykk for meninger som han lenge har hatt.

