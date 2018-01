Trump fortviler – bare timer igjen til statsapparatet i USA kan bli stengt

Store deler av statsapparatet i USA blir stengt hvis ikke Kongressen vedtar ny finansiering innen midnatt fredag.

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trump har brukt Twitter til å formidle sin frustrasjon over at politikerne i USA ennå ikke har klart å bli enige om en finansiering av statsapparatet.

Den nåværende avtalen utløper ved midnatt, klokken 06.00 lørdag norsk tid.

Dette er, naturlig nok, den altoverskyggende saken i amerikansk presse fredag. Representantenes hus vedtok torsdag en avtale, men dette må også igjennom en avstemning i Senatet før avtalen trer i kraft.

Fredag ettermiddag, norsk tid, er det lite optimisme å spore. De siste månedene har Kongressen flere ganger vedtatt kortsiktig finansiering rett før fristens utløp.

- Finansieringen ble vedtatt i går kveld. Nå trenger vi demokratene for å få den vedtatt i Senatet, men de ønsker ulovlig innvandring og svak grensekontroll, skriver Trump på Twitter.

En avtale om fortsatt finansiering av statsapparatet trenger 60 stemmer i Senatet. Republikanerne har 51 seter der, mens demokratene har 49. Ergo trenger republikanerne å få med seg minst 11 demokrater.

Presidenten har utsatt en planlagt reise til Florida på grunn av dette, melder CNN. Det hvite hus anser det som upassende om Trump reiser til Mar-a-Lago samtidig som statsapparatet risikerer å bli stengt.

Dersom Kongressen ikke vedtar en avtale før fristens utløp, vil rundt 800.000 statlig ansatte bli sendt hjem fra jobb. I enkelte departementer vil så mange som 96 prosent av byråkratene bli sendt hjem, mens i andre er det bare snakk om fire prosent.

Nasjonalparker og museum vil bli stengt, og folk som trenger pass, visum eller våpentillatelser må vente. Forsvarsansatte risikerer å ikke få lønn – men politikerne i Kongressen er sikret lønn uansett, melder CNN.

- Stans i offentlig sektor vil være helt ødeleggende for militæret, noe Demokratene bryr seg svært lite om, sier Trump via Twitter.

Han har også kritisert republikanerne for å fokusere på en kortsiktig i stedet for langsiktig løsning. Forsvarsminister James Mattis mener at kortsiktige avtaler er spesielt ødeleggende for hans departement.

- Presidenten jobbet aktivt hele dagen i går for å forsøke å få igjennom en lov i Huset og fortsetter å ha samtaler i dag. Det er ikke mulig å klandre USAs president for dette. Han jobber aktivt for å få til en avtale, sier budsjettdirektør Mick Mulvaney i Det hvite hus.

Mest sett siste uken