Trump gjenopptar oppdateringer om koronakrisen

USAs president Donald Trump sier han skal fortsette med TV-sendte oppdateringer om koronakrisen i landet framover.

– Jeg tenker det er en flott måte å få informasjon ut til offentligheten. Vi gjør ting veldig bra på så mange forskjellige måter, sa Trump til reportere mandag.

Presidenten vedgikk at det har vært et stort utbrudd av nye smittetilfeller i landet, men tok ikke ansvar for det. Han viste til at viruset herjer også i Mexico, Brasil, mange land i Europa og i Russland.

Trump sa at de kommende oppdateringene, som starter opp igjen tirsdag, vil ha oppmerksomheten rettet mot gode nyheter, blant annet knyttet til vaksineutvikling.

Han holdt daglige oppdateringer fra Det hvite hus fram til slutten av april.

(©NTB)