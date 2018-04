Trump: Gjør dere klare, Russland, rakettene kommer!

Trump med ny advarsel.

- Russland truer med å skyte ned missilene avfyrt mot Syria. Gjør dere klare, Russland, for de vil komme, skriver USAs president Donald Trump i en Twitter-melding onsdag.

Samtidig beskriver han forholdet mellom Russland og USA som «verre enn det noen gang har vært».

Russland svarer med å si at USA risikerer å ødelegge eventuelle bevis om mulig bruk av kjemiske våpen dersom de nå angriper Syria, melder Associated Press.

Trump har skjerpet tonen mot Russland etter at han mandag først lovet et raskt og kraftig svar etter angrepet med det som synes å være kjemiske våpen i Douma i Syria i helgen.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!