Trump gjør seg klar for presidentvalget i 2020

Donald Trump holder den første pressekonferansen etter USA-valget. Se seansen i videoen over.

Tirsdagens kongressvalg er tilbakelagt, og Republikanerne har mistet flertallet i det ene kammeret i Kongressen.

Dette har Donald Trump ingen planer om å dvele ved. Tross tapet har han allerede erklært valget for en suksess og at valgkampen for å sikre gjenvalg som president er i gang.

– Enorm suksess. Takk til alle, tvitret Trump tirsdag kveld.

De siste seks dagene før tirsdagens mellomvalg gjennomførte han elleve stadionmøter som trakk tusenvis av Trump-fans.

Pressesekretær Sarah Sanders i Det hvite hus slår fast at Trump virkelig har begeistret en stor gruppe amerikanere med arenamøtene og på tettpakkede valgmøter rundt om i landet.

Les også: Trump-partiet gjorde det bedre enn forventet

Les også: Trump gjorde det igjen

Penger på plass

Massemøter under vignetten «Making America Great Again» begynner etter nyttår. Det er for øyeblikket det som er Trumps planer, bekrefter to av hans rådgivere til Washington Post.

Deler av valgkampapparatet for gjenvalg i 2020 er allerede på plass. Blant annet ansatte Trump allerede i mars Brad Parscale som hadde ansvar for den digitale valgkampen i 2016. Det er ventet at flere navn blir bekreftet den kommende tiden.

Avisen skriver at det er samlet inn 106 millioner dollar til valgkampen (nesten 900 millioner kroner), noe som regnes for å være mye så lenge før valget om man sammenligner med tidligere presidentvalg.

Det er duket for mye bråk og politiske kamper i Washington de kommende to årene. Opposisjonen har sikret seg kontroll over Representantenes hus og dermed blir det tøft å få gjennomført lovendringer, budsjettendringer og skattekutt.

Den hissigste fløyen blant Demokratene vil trolig også gjøre det de kan for å få presidenten og hans sammensvorne gransket. Noe Representantenes hus har anledning til å gjøre. De mer moderate medlemmene av partiet, er usikre på om dette er lur strategi.

Les også: Der fikk Trump seg en på trynet, gitt

Forsoning

Eksperter varsler at politiske konflikter kan ende til Trumps fordel fram mot presidentvalget i 2020.

Når Demokratene har mer makt, blir det også lettere å gi dem skylden for USAs problemer.

– Jeg tror dette resultatet gir Trump en bedre sjanse i presidentvalget i 2020. Trumps valgkampstil baserer seg på splittelse og å ha noen å skylde på og mistenkeliggjøre, sier USA-kjenner Henrik Heldahl til NTB.

Demokraten Nancy Pelosi, som nå kan få tilbake sin tidligere posisjon som leder av Representantenes hus, sier hun vil forsøke å samarbeide med Trump.

– Vi har hatt nok splittelse. Det amerikanske folket vil ha fred, og de vil ha resultater, sier hun.

Mange eksperter tviler imidlertid sterkt på om dette reelt sett er det USA har i vente.

– Jeg tror vi kommer til å se flere Russland-granskinger. Og granskinger av Trump mer generelt, av hans økonomi og skatt, sier den amerikanske statsviteren Dale Kuehne til nyhetsbyrået TT.

(©NTB)

Mest sett siste uken