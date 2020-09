Trump har ankommet Kenosha

President Donald Trump har ankommet byen Kenosha i Wisconsin til tross for at lokale myndigheter hadde bedt ham om å avlyse besøket.

Trump-tilhengere og motstandere hadde stilt seg langs hele ruten til presidentens kortesje. Flere fremmøtte har også skilt som viser støtte til Black Lives Matter-bevegelsen.

Byen har vært rammet av omfattende voldelige protester etter at afrikansk-amerikanske Jacob Blake ble skutt og alvorlig såret av politiet 23. august. Opptøyene har ført til store ødeleggelser på bygninger og butikker, og flere personer er skadd. En tenåringsgutt er også pågrepet og siket for å ha skutt og drept to personer og såret en annen.

I løpet av det to timer lange besøket tirsdag skal Trump ta ødelegelsene i byen i øyensyn. Han skal også etter planen besøke en videregående skole samt alarmsentralen i Kenosha, ifølge CNN.

Han skal ikke besøke familien til Jacob Blake.

