Trump har ringt lederne for Republikanerne og Demokratene

President Donald Trump har ringt og snakket med partilederne i Kongressen, opplyser Det hvite hus.

I Representantenes hus snakket Trump med leder Paul Ryan fra Republikanerne og Demokratenes Nancy Pelosi. Det er ventet at sistnevnte vil ta over som leder for Huset, etter at Demokratene sikret seg flertall.

Trump har også vært på tråden til Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, og Demokratenes Chuck Schumer. I Senatet beholder Republikanerne sitt flertall.

Presidenten har også tatt samtaler til flere av de republikanske vinnerne som han har deltatt i valgkampene til de siste ukene.

(©NTB)

