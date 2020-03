Trump har tatt koronatest

USAs president Donald Trump erkjenner at han har latt seg teste for koronaviruset. Han venter svar innen en dag eller to.

– Jeg tok testen i går kveld, sier Trump lørdag etter at han dagen før gjentatte ganger ble spurt av pressen om han ikke skal sjekke om også han er smittet. Minst tre av gjestene på Trumps private klubb i Florida forrige helg har testet positivt på koronaviruset de siste dagene. På lørdagens pressekonferanse forsvarte Trump at han den siste uka har håndhilst på folk. Han avslørte også at han målte feberen lørdag, men sier temperaturen er helt normal. I et brev fra Trumps lege fredag het det at Trump ikke skulle testes for covid-19. (©NTB)