Trump: Hongkong ikke lenger berettiget til særbehandling

Hongkong har ikke lenger tilstrekkelig selvstyre overfor Kina og vil bli fratatt sine særskilte rettigheter, sier president Donald Trump.

På en pressekonferanse i Det hvite hus fredag sa Trump at han nå vil sette i gang en prosess som vil føre til at de særskilte rettighetene som Hongkong har hatt i mange år, blir fjernet.

Disse rettighetene har blant annet gjort at Hongkong har vært et internasjonalt finanssenter.

– Det er en tragedie for folket i Hongkong, for det kinesiske folk og ikke minst for verdens folk, sa Trump.

På pressekonferansen varslet han også at USA vil innføre sanksjoner mot kinesiske tjenestemenn som er «ansvarlig for å ha avsluttet Hongkongs autonomitet».

(©NTB)